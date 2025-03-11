باسم ياخور يعلق على اتفاق ضم قسد لـ مؤسسات الدولة

وفي هذا السياق علق عدد من نجوم الفن على الاتفاق حيث كشف كواليس هذا الاتفاق بين الشرع و عبدي حيث كتب منشورا عبر صفحته الخاصة على انستغرام جاء فيه:- الاتفاق يتحدث عن الدولة السورية وليس عن الجمهورية العربية السورية.- الاتفاق أنهى كل المطالب بنزع سلاح قسد أو وحدات حماية الشعب والمرأة.- الاتفاق أنهى تهمة الإرهاب التي رددها كثيرون في آذان قسد وجمهور قسد.الاتفاق يتحدث عن حقوق دستورية للكرد وهذا سيتم عبر اللجنة الدستورية.- الاتفاق يتيح المجال الآن لـ قسد لدخول مناطق الساحل.- الاتفاق تم برعاية وضغط أمريكي بعد تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو.- الاتفاق تم بعد اعتراف الشرع بأن الطائفة العلوية تعرضت لعمليات قتل جماعي وأنه سيحاسب أقرب الناس له.هناك نقاط أخرى سنتحدث بها بعد بيان رسمي سيصدر من قسد.