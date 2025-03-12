محمد رمضان يساند إبراهيم شيكا في أزمته الصحية.. فيديو مؤثر يتصدر

وفي التفاصيل، نشر محمد رمضان مقطع فيديو يوثق لحظة الزيارة، حيث ظهر وهو يقبل رأس شيكا تعبيرًا عن تضامنه معه، كما وجه كلمات تشجيعية لشيكا قائلا: "ثقة في الله هنقوم.. بفضل ربنا ثم إرادتك، ثم دعا الناس ليك".وتابع: "ممكن اللي حصل ده ربنا بيقولك بص الناس بتحبك قد إيه.. وبتدعيلك قد إيه، ومش ناسياك، ولا عمرها هتنساك، أنا اتشرفت.. بطل في الملعب، وبطل في الحياة.. واللي أنت بتواجهه ده بطولة تانية خالص".من جهته، شارك إبراهيم شيكا كواليس الزيارة قائلًا: "نورتني يا نمبر وان"، لتنهال عليه التعليقات من الجمهور، متمنين له الشفاء العاجل.