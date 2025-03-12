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اويس مخللاتي يهاجم الادارة السورية الجديدة: الجمهورية العصفورية السورية
اويس مخللاتي يهاجم الادارة السورية الجديدة: الجمهورية العصفورية السورية
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اويس مخللاتي يهاجم الادارة السورية الجديدة: الجمهورية العصفورية السورية

فن

2025-03-12 | 11:13
اويس مخللاتي يهاجم الادارة السورية الجديدة: الجمهورية العصفورية السورية
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Aljadeed
اويس مخللاتي يهاجم الادارة السورية الجديدة: الجمهورية العصفورية السورية

شن الممثل السوري اويس مخللاتي من جديد، هجوما حادا على الإدارة السورية الجديدة برئاسة احمد الشرع، بعد التطورات الأخيرة التي حصلت في سوريا، والتي تصدرت عناوين الاخبار ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، شارك اويس عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، فيديو مضحك يوثق فئة من الشعب السوري وهي في حيرة من امرها، نظرا للمستجدات في الشارع السوري، اذ تساءلت ما اذا كانت من الثوار او "شبيحة" كما ورد في التسجيل الصوتي، حيث ارفق اويس المنشور بتعليق جاء فيه: "الجمهورية العصفورية السورية".

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