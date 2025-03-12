اويس مخللاتي يهاجم الادارة السورية الجديدة: الجمهورية العصفورية السورية

وفي التفاصيل، شارك اويس عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، فيديو مضحك يوثق فئة من الشعب السوري وهي في حيرة من امرها، نظرا للمستجدات في الشارع السوري، اذ تساءلت ما اذا كانت من الثوار او "شبيحة" كما ورد في التسجيل الصوتي، حيث ارفق اويس المنشور بتعليق جاء فيه: "الجمهورية العصفورية السورية".