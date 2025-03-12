طفل سوري يتيم يُبكي سوسن ارشيد بأدائه اغنية مؤثرة للأم

شاركت الممثلة السورية سوسن ارشيد زوجة الممثل السوري مكسيم خليل في افطار رمضاني مع مجموعة من الأطفال الأيتام في مدينة حمص، نظمه فريق ملهم وشاركت به الشيف السورية الشهيرة ملكة جزماتي.



وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي توثق اجواء الإفطار، وكان من بينها مقطع فيديو ظهرت فيه ارشيد متأثرة وتبكي اثناء وقوفها الى جانب طفل يتيم على المسرح وهو يؤدي اغنية مؤثرة للأم، كما انتشر صورة لأرشيد وهي تقوم بالمساعدة في إعداد الإفطار.

يذكر انه كانت عادت الممثلة السورية سوسن ارشيد الى سوريا بعد غياب لأكثر من 13 عاماً.

