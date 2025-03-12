ميريام فارس توثق لحظات عائلية مميزة

ولفتت الفنانة اللبنانية الأنظار بإطلالتها الشتوية فأطلت بمعطف طويل وضخم مع شال من الصوف، وحملت حقيبة من الفرو الرمادي بحجم ضخم بدت كما لو أنها وسادة، وهو ما تفاعل معه جمهورها وتناقلوا الصور عبر السوشيال ميديا وأشادوا بقدرتها على الاهتمام بعائلتها والتنسيق بين منزلها وطفليها وحفلاها وأعمالها الفنية.وظهرت ميريام في الصور وهي تحمل حقيبتي المدرسة الخاصة بالطفلين، وبدت في غاية السعادة بسبب تفوق طفلها الصغير، وكالعادة أخفت وجهه ووجه ابنها الكبير، للحفاظ على خصوصيتهما وليتمكنا من اللعب والتعامل مع اصدقائهم بكل حرية ولحمايتهما من الانتقادات والتعليقات القاسية تحرص ميريام منذ فترة طويلة على إلغاء خاصية التعليقات على انستغرام.وبينت ميريام من خلال مجموعة الصور مدى اهتمامها وتكريس كامل وقتها لطفليها وعائلتها، فهي بنفسها من تحضرهما من المدرسة وتتابع دروسهما، وتلهو وتلعب معهما، وتمنحهما كامل حبها ووقتها واهتمامها وهذا ما تحرص على اظهاره دائماً عبر منصاتها على السوشيال ميديا.