حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب: لا تستحق لقب "صوت مصر"

وأوضح حبيب، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" أن زواجهما كان له تأثير إيجابي في مسيرتها الفنية، مشيرًا إلى أن حفلاتها زادت وأجرها ارتفع بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة.وقال حبيب: "ساعدتها كثيرًا، قيمتها الفنية وأجرها زادا بعد زواجنا، لكن لا يمكننا القول إنها رقم واحد. وإذا كانت هذه هي صورة صوت مصر، سأغير جنسيتي غدًا".وفي حديثه، شدد حسام حبيب على أنه لا يرى شيرين عبد الوهاب جديرة بلقب "صوت مصر"، معتبرًا أن تصرفاتها وسلوكها لا يتناسبان مع هذا اللقب الكبير، مضيفا أن نجاحها في تلك الفترة كان بفضل جهوده معها، لكنه لا يشعر بالندم على ما قدمه لها، رغم ما آلت إليه الأمور بينهما.