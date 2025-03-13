ابن مكسيم خليل وسوسن ارشيد اصيب بالمرض وهي تروي ما حصل

وفي التفاصيل، قالت سوسن ارشيد: "المعاناة اللي عشتها بتشبه معاناة كتار من السوريين، عشت رحلة لجوء، طلعت على لبنان 3 سنين، ومن بعدها عشنا رحلة لجوء على فرنسا"، مضيفة: "كنت كتير مكتئبة وطلعت على بيروت ومش عارفة انو مش رح نرجع على سوريا"، كاشفة عن تعرض مكسيم خليل للتهديد ما دفهم لمغادرة سوريا.وتابعت: "طولنا كتير على الحدود اللبنانية السورية بس ما كانت واصلة اسماءنا، فقطعنا بشكل طبيعي"، مشيرة الى انهم بعد ان قطعوا الحدود اخبرها مكسيم خليل انهم لن يتمكنوا من العودة الى سوريا الا بعد سقوط نظام بشار الأسد.من هنا، لفتت سوسن الى انها عاشت شهر من الاكتئاب بعد وصولها الى لبنان، الا انها لاحظت يوما ما إصابة ابنها بمرض الثعلبة في رأسه وذلك بسبب الحزن الشديد والاكتئاب وعدم التعبير عما يشعر به، فعندها شعرت ان عليها ان تكون قوية لاجل أولادها وعائلتها.