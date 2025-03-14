الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نور علي تخرج عن صمتها و ترد على ادعاءات فبركة فيديو اطلاق النار
نور علي تخرج عن صمتها و ترد على ادعاءات فبركة فيديو اطلاق النار
A-
A+

نور علي تخرج عن صمتها و ترد على ادعاءات فبركة فيديو اطلاق النار

فن

2025-03-14 | 10:03
نور علي تخرج عن صمتها و ترد على ادعاءات فبركة فيديو اطلاق النار
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نور علي تخرج عن صمتها و ترد على ادعاءات فبركة فيديو اطلاق النار

نفت الفنانة السورية نور علي الادعاءات المتداولة حول تصوير فيديو انهيارها بسبب الأحداث السورية الأخيرة في لبنان، كما أكدت أن مسلسل البطل الذي يعرض حاليا في رمضان تم تصويره بالكامل.

وفي تصريحات لـ إرم نيوز، أوضحت نور أن الأمن العام السوري تواصل معها، وأقر بوجود تجاوزات خلال الأحداث الأخيرة، مشددة على أن الدولة ستحاسب المسؤولين عن الانتهاكات.  
كما أكدت نور أنها لم تحذف مقاطع الفيديو، وكتبت في تغريدةٍ لها عبر منصة “إكس”: لا ما حذفت الفيديوهات، الفيديوهات نزلت ستوريات عندي بالأصل وانا موجودة بكسب بسوريا عم صور والكلام صفة المتكلم وأنا مسؤولة عن كل كلمة قلتها والحمد لله محمية من الأمن العام بسوريا يللي هو معترف بالاعتداءات يللي صارت من قبل فصائل ورئيس الدولة السورية قال رح يتم محاسبة المتجاوزين.
 

اقرأ ايضا في فن

خبر توضيحي لتصريح عبد الجليل عن بشار الأسد في "النشرة مع تمام"
09:32

خبر توضيحي لتصريح عبد الجليل عن بشار الأسد في "النشرة مع تمام"

استنادًا الى حق الرد، وردنا اتصال من الفنان اللبناني عبد الجليل تعليقًا على المقطع الذي نُشر على صفحة "الجديد" عبر فيسبوك من مقابلته السابقة ضمن برنامج "النشرة مع تمام"، وتحديدًا فيما يتعلق بتصريحه عن بشار الأسد، مشيراً الى ان المقطع لا يعبر عن موقف سياسي له.

09:32

خبر توضيحي لتصريح عبد الجليل عن بشار الأسد في "النشرة مع تمام"

استنادًا الى حق الرد، وردنا اتصال من الفنان اللبناني عبد الجليل تعليقًا على المقطع الذي نُشر على صفحة "الجديد" عبر فيسبوك من مقابلته السابقة ضمن برنامج "النشرة مع تمام"، وتحديدًا فيما يتعلق بتصريحه عن بشار الأسد، مشيراً الى ان المقطع لا يعبر عن موقف سياسي له.

سامر المصري يحيي ذكرى الثورة السورية: اسقطنا النظام ونلنا الحرية!
09:15

سامر المصري يحيي ذكرى الثورة السورية: اسقطنا النظام ونلنا الحرية!

احيا الممثل السوري سامر المصري، الذكرى الـ 14 للثورة السورية التي صودفت امس في 15 آذار، الا ان هذه الذكرى هذا العام لها نكهة خاص بالنسبة للشعب السوري، فهي الذكرى الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد وتحقيق اهداف الثورة.

09:15

سامر المصري يحيي ذكرى الثورة السورية: اسقطنا النظام ونلنا الحرية!

احيا الممثل السوري سامر المصري، الذكرى الـ 14 للثورة السورية التي صودفت امس في 15 آذار، الا ان هذه الذكرى هذا العام لها نكهة خاص بالنسبة للشعب السوري، فهي الذكرى الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد وتحقيق اهداف الثورة.

رشا شربتجي تعزي اهالي ضحايا أحداث الساحل السوري وتوجه رسالة لحكومة الرئيس أحمد الشرع
08:10

رشا شربتجي تعزي اهالي ضحايا أحداث الساحل السوري وتوجه رسالة لحكومة الرئيس أحمد الشرع

شهد الساحل السوري اشتباكات عنيفة بين وتوترات بين الحكومة السورية الجديدة وفلول نظام الأسد، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى القتلى.

08:10

رشا شربتجي تعزي اهالي ضحايا أحداث الساحل السوري وتوجه رسالة لحكومة الرئيس أحمد الشرع

شهد الساحل السوري اشتباكات عنيفة بين وتوترات بين الحكومة السورية الجديدة وفلول نظام الأسد، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى القتلى.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025