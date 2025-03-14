نور علي تخرج عن صمتها و ترد على ادعاءات فبركة فيديو اطلاق النار

نفت الفنانة السورية نور علي الادعاءات المتداولة حول تصوير فيديو انهيارها بسبب الأحداث السورية الأخيرة في لبنان، كما أكدت أن مسلسل البطل الذي يعرض حاليا في رمضان تم تصويره بالكامل.

وفي تصريحات لـ إرم نيوز، أوضحت نور أن الأمن العام السوري تواصل معها، وأقر بوجود تجاوزات خلال الأحداث الأخيرة، مشددة على أن الدولة ستحاسب المسؤولين عن الانتهاكات.

كما أكدت نور أنها لم تحذف مقاطع الفيديو، وكتبت في تغريدةٍ لها عبر منصة “إكس”: لا ما حذفت الفيديوهات، الفيديوهات نزلت ستوريات عندي بالأصل وانا موجودة بكسب بسوريا عم صور والكلام صفة المتكلم وأنا مسؤولة عن كل كلمة قلتها والحمد لله محمية من الأمن العام بسوريا يللي هو معترف بالاعتداءات يللي صارت من قبل فصائل ورئيس الدولة السورية قال رح يتم محاسبة المتجاوزين.