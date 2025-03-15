تصرف مفاجئ من جيهان علامة على فيديو تقبيل معجبة لـ يد زوجها راغب علامة

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A post shared by Jihan Alama (@jihanalama)
A post shared by Jihan Alama (@jihanalama)
هل تستعدون لدخول القفص الذهبي هذا الصيف؟ وهل ترغبون بأن يكون حفل زفافكم "عرس الاحلام"؟
يطل النجم السوري تيم حسن، في شهر رمضان الحالي 2025، على جمهوره ومتابعيه في بطولة مسلسل "تحت سابع ارض" الذي يُعرض على شاشة الجديد، ويقدّم في العمل شخصية المقدم موسى، الى جانب الممثلة السورية كاريس بشار ونخبة من نجوم الفن السوري.
نشر الممثل السوري اويس مخللاتي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور اثار من خلالها الجدل بسبب تصريحاته حول الاحداث الحاصلة في سوريا، في حين يستمر هجومه على رئيس المرحلة الانتقالية احمد الشرع.