تصرف مفاجئ من جيهان علامة على فيديو تقبيل معجبة لـ يد زوجها راغب علامة

انتشر يوم أمس الجمعة فيديو لمعجبة تقتحم المسرح خلال حفل للفنان راغب علامة وعانقته وقبلت يده، وفاجأته بوشم صورته على ظهرها.