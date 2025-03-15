هيلدا خليفة تلفت الأنظار بـ اطلالتها في شهر رمضان

اختارت هيلدا خليفة فستانًا طويلًا باللون الذهبي اللماع، ليعكس الضوء بشكل مذهل ويضفي لمسة من الفخامة على مظهرها. هذا الفستان كان بمثابة الأساس الذي أكمل إطلالتها، فقد جمع بين البساطة والرفاهية في تصميمه، ما جعله مناسبًا لمناسبة رمضانية مميزة مثل السحور. ولتزيد من فخامة اللوك، اختارت هيلدا قفطانًا باللون البيج المائل إلى الذهبي. القفطان لم يكن مجرد قطعة ملابس تقليدية، بل كان مغطى بتطريزات دقيقة من الورود الذهبية المتناثرة عليه، مما أضاف إليه لمسة شرقية تقليدية بحرفية عالية. تطريز الورود باللون الذهبي المشع كان العنصر البارز في القفطان، حيث منح الإطلالة طابعًا ناعمًا وأنيقًا. التصميم أتى موقعاً من علامة Sarah’s Bag من المجموعة الخاصة بشهر رمضان.
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A post shared by Hilda Khalife (@hildakhalife)
A post shared by Hilda Khalife (@hildakhalife)
هل تستعدون لدخول القفص الذهبي هذا الصيف؟ وهل ترغبون بأن يكون حفل زفافكم "عرس الاحلام"؟
يطل النجم السوري تيم حسن، في شهر رمضان الحالي 2025، على جمهوره ومتابعيه في بطولة مسلسل "تحت سابع ارض" الذي يُعرض على شاشة الجديد، ويقدّم في العمل شخصية المقدم موسى، الى جانب الممثلة السورية كاريس بشار ونخبة من نجوم الفن السوري.
نشر الممثل السوري اويس مخللاتي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور اثار من خلالها الجدل بسبب تصريحاته حول الاحداث الحاصلة في سوريا، في حين يستمر هجومه على رئيس المرحلة الانتقالية احمد الشرع.