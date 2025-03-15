هيلدا خليفة تلفت الأنظار بـ اطلالتها في شهر رمضان

اختارت هيلدا خليفة فستانًا طويلًا باللون الذهبي اللماع، ليعكس الضوء بشكل مذهل ويضفي لمسة من الفخامة على مظهرها. هذا الفستان كان بمثابة الأساس الذي أكمل إطلالتها، فقد جمع بين البساطة والرفاهية في تصميمه، ما جعله مناسبًا لمناسبة رمضانية مميزة مثل السحور. ولتزيد من فخامة اللوك، اختارت هيلدا قفطانًا باللون البيج المائل إلى الذهبي. القفطان لم يكن مجرد قطعة ملابس تقليدية، بل كان مغطى بتطريزات دقيقة من الورود الذهبية المتناثرة عليه، مما أضاف إليه لمسة شرقية تقليدية بحرفية عالية. تطريز الورود باللون الذهبي المشع كان العنصر البارز في القفطان، حيث منح الإطلالة طابعًا ناعمًا وأنيقًا. التصميم أتى موقعاً من علامة Sarah’s Bag من المجموعة الخاصة بشهر رمضان.