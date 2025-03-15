اويس مخللاتي يثير الجدل بتصريحاته عن احداث سوريا: عم نحاول ننزل لمستواكم
نشر الممثل السوري اويس مخللاتي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور اثار من خلالها الجدل بسبب تصريحاته حول الاحداث الحاصلة في سوريا، في حين يستمر هجومه على رئيس المرحلة الانتقالية احمد الشرع.
وفي التفاصيل، كتب اويس في منشوراته: "اين الأصوات العلمانية؟"، مرفقا تعليقه بهاشتاغ: "الدستور الداعشي السوري الجديد".
وفي ستوري أخرى، سخر اويس من الوان العلم السوري الجديد، اذ قال: "في مجال تشيلوا اللون الأخضر من العلم الجديد"، مضيفا: "اللون الأخضر بيخص الشيعة والعلوية.. مش تحريض او فتنة، بس عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر"، ليستعرض بعدها عدة خيارات لالوان مختلفة للعلم السوري.