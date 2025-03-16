خبر توضيحي لتصريح عبد الجليل عن بشار الأسد في "النشرة مع تمام"

استنادًا الى حق الرد، وردنا اتصال من الفنان اللبناني عبد الجليل تعليقًا على المقطع الذي نُشر على صفحة "الجديد" عبر فيسبوك من مقابلته السابقة ضمن برنامج "النشرة مع تمام"، وتحديدًا فيما يتعلق بتصريحه عن بشار الأسد، مشيراً الى ان المقطع لا يعبر عن موقف سياسي له.

