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علياء سعيد تروي تفاصيل تعذيبها في سجون الاسد: عشت الهولوكوست السوري
علياء سعيد تروي تفاصيل تعذيبها في سجون الاسد: عشت الهولوكوست السوري
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علياء سعيد تروي تفاصيل تعذيبها في سجون الاسد: عشت الهولوكوست السوري

فن

2025-03-17 | 06:15
علياء سعيد تروي تفاصيل تعذيبها في سجون الاسد: عشت الهولوكوست السوري
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Aljadeed
علياء سعيد تروي تفاصيل تعذيبها في سجون الاسد: عشت الهولوكوست السوري

تصدر اسم الممثلة السورية علياء سعيد، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاتها الصادمة عن معاناتها في سجون نظام بشار الأسد، وما كشفته من تفاصيل مفاجئة عما حصل معها.

وفي التفاصيل، حلت علياء سعيد ضيفة على قناة المشهد، حيث كشفت تفاصيل اعتقالها في السجون السورية خلال فترة نظام الاسد، اذ كشفت أن الاعتقال في سوريا كان يمرّ بعدة مراحل، بدءا من المخبر الذي ينقل كل الأمور وتنتهي عند المطهر.
وقالت: "نحنا ربونا في سوريا على قاعدة أنه الأخ ما يوثق بأخوه حتى العالم تفقد الثقة ببعضها ولا يشكلون أي تشكيلات معارضة، ونحنا بس نروح عالتحقيقات بخبروك من أخبر عنك ومن كتب عنك التقرير، وأنا كنت أظن بأنها حالة خاصة بي لكنني اكتشفت بعدها أنهم يتقصدون هذا الأمر".
من هنا، كشفت علياء سعيد: "أول تحقيق رحت عليه بالأمن السياسي بحياتي بالـ2009، كنت لسة قاصر، واللي كتبت التقرير فيني استاذتي بالمدرسة والشخص الثاني هو جارنا في الحارة"، حيث روت الصعوبات التي عاشتها خلال فترة الاعتقال لمدة 57 يوماً، وقالت: "الكلام لا يعبر عن المشاعر الحقيقية لأن المشاهدات التي رأيتها لا يمكن التعبير عنها فقد بالكلام، لذلك أسعى لتحويلها الى عمل فني".
وأضافت علياء سعيد: "لم أتعرض للتحرش خلال فترة سجني ولكن تم التحرش فيني بعد الاعتقال، ويعني خلال فترة التحقيقات الأمنية، وفعلياً صار هالشي بآخر تحقيق قبل سنتين من سقوط النظام".
وروت بغضب بعض المشاهدات الصعبة التي عاشتها في السجن، وقالت: "كيف يعني ما صار، وأنا كنت بفرع بموت فيه نحو 20 شاباً من التعذيب وكنت شوف كل يوم سيارات دفن الموتى تنقل جثثهم صبح ومسا، كيف ممكن ما كون غاضبة وضلني ساكتة وأنا شفت هالشي وفي ناس رافضة تصدق. لا العالم ماتت قدامنا".
وأكدت الفنانة السورية لم تتنازل عن حقوقها المدنية بالتعاون مع محاميين كي لا تفقدها لأنه لم يسجل بحقها أي حكم بل تم اعتقالها بطريقة تعسفية.

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