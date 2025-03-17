نانسي عجرم واليسا وكارول سماحة وغيرهن ينعون أنطوان كرباج بكلمات مؤثرة

حرص عدد من نجوم الفن والتمثيل والغناء في لبنان، على نعي الممثل اللبناني القدير أنطوان كرباج، الذي غيبه الموت يوم أمس بعد صراع مع المرض.



وفي التفاصيل، نعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الفنان الراحل في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، اذ كتبت: "مسيرة كبيرة ختمها الممثل القدير أنطوان كرباج اليوم.. غياب الجسد ما بيمحي أعمال حلوة طبعت ذاكرتنا ورح تضل معنا.. الله يرحمه ويصبر عيلته".

اما الفنانة اللبنانية اليسا، فقد نشرت صورة للممثل الراحل وارفقتها بالتعليق التالي: "ذاكرة التلفزيون والمسرح مش ممكن تنسى شخصية تاريخية وقيمة فنية متل أنطوان كرباج.. بربر آغا وفاتك المتسلط والملك زيدون وميات الأدوار اللي صارت من تراث لبنان الفكري.. الله يرحمو وأحر التعازي لعيلتو ومحبينو".

من جهتها، الممثلة اللبنانية ورد الخال، نشرت مقطع فيديو لمشهد جمعها مع الممثل الراحل، وارفقته بالتعليق التالي: "زعل على زعل .. وغاب خيط من خيوط الشمس.. أنطوان كرباج .. " قولك يا جدّي في عدل ؟!".. من مسلسل المحتالة.. لروحك السلام.. إلى اللقاء".

بدورها، نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة لها برفقة الفنان الراحل، وعلقت بالقول: "خسرنا فنان كبير من بلدنا.. أنطوان_كرباج .. إيام ما بتتكرر جمعتنا، وتركت بقلبي ذكريات كتير بمسرحية زنوبيا للكبير منصور الرحباني! ".

وتابعت: "عملاق بالفن، وحضوره كان المعنى الحقيقي لكلمة كاريزما، الأدوار اللي قدمها بمسيرته طبعت بذاكرتي وكانت مصدر إلهام بطفولتي وخلّت شغفي للمسرح يزيد.. كان ملهم إلي ولجيل بكاملو.. اليوم عم نودعك وكلمة شكراً قليلة لعطاءك.. بحبك.. روحك بالسما".