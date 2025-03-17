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سرطان نادر يقتل نجمة شابة.. ما حصل معها محزن
سرطان نادر يقتل نجمة شابة.. ما حصل معها محزن
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سرطان نادر يقتل نجمة شابة.. ما حصل معها محزن

فن

2025-03-17 | 14:36
سرطان نادر يقتل نجمة شابة.. ما حصل معها محزن
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Aljadeed
سرطان نادر يقتل نجمة شابة.. ما حصل معها محزن

توفيت الممثلة البلجيكية Émilie Dequenne عن عمر ناهز 43 عاماً في مستشفى غوستاف روسي بمدينة فيلجويف الفرنسية بعد صراع طويل مع نوع نادر من السرطان.

وأعلنت عائلة النجمة إيميلي دوكين ووكيل أعمالها دانييل غاين الخبر الحزين اليوم الاثنين، بعد أعلنت في أكتوبر 2023 أنها مصابة بسرطان قشر الكظر، وهو سرطان عدواني ينشأ في القشرة (الأنسجة المنتجة للهرمونات الستيرويدية) في الغدة الكظرية أي سرطان الغدد الصماء. وقد تم تشخيص مرها قبل فترة، مما أبعدها عن الحياة الفنية وعالم الشهرة.
وكانت النجمة الشابة قد أعلنت أن حالتها الصحية سيئة ولا تستفيد من العلاج الكيماوي،  وقالت: "في قرارة نفسي، أدرك جيداً أنني لن أعيش بقدر ما كان متوقعاً. أنا في الثالثة والأربعين فحسب، وكنت أحلم دائماً بالعيش حتى عمر 80 عاماً على الأقل، وأن أفارق الحياة وأنا نائمة. هذا ما أتمنّاه".
واشتهرت إميلي دوكين بفضل دورها الأول في فيلم "روزيتا" للأخوين داردين الذي فازت عنه بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 1999، وحصلت بفضل هذا الدور على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان "كان السينمائي"، بينما فاز الفيلم بجائزة "السعفة الذهبية".
ومن أبرز أعمالها فيلم الإثارة التاريخي أخوية الذئب (2001)، والدراما النفسية أطفالنا (2012)، الذي حازت عنه جائزة أفضل ممثلة في قسم "نظرة ما" بمهرجان "كان السينمائي"، بالإضافة إلى جائزة "ماغريت" لأفضل ممثلة وترشيحها لجائزة "الأقمار الصناعية".
 

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