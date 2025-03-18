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فيفي عبده تقع ضحية رامز جلال مجددا وتفقد اعصابها على الهواء
فيفي عبده تقع ضحية رامز جلال مجددا وتفقد اعصابها على الهواء
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فيفي عبده تقع ضحية رامز جلال مجددا وتفقد اعصابها على الهواء

فن

2025-03-18 | 06:46
فيفي عبده تقع ضحية رامز جلال مجددا وتفقد اعصابها على الهواء
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Aljadeed
فيفي عبده تقع ضحية رامز جلال مجددا وتفقد اعصابها على الهواء

وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية مقلب في برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدّمه الفنان رامز جلال يومياً عبر قناة MBC مصر، حيث شهدت الأجواء توترًا شديدًا مع الفنانة فيفي عبده التي تعرضت لانهيار وانفعال قوي بعد أن بدأ رامز جلال تنفيذ مقلبه.

وفي التفاصيل، بدأت فيفي عبده في ردود فعل قوية وسريعة، حيث وجهت لـ رامز جلال العديد من الشتائم والألفاظ المسيئة التي كانت تتوالى طوال الحلقة.
وكالعادة، لم يكن هناك خيار سوى تغطية هذه العبارات عبر الصوت الشهير "توت" الذي أصبح ملازمًا لكثير من المشاهد في الحلقة، ليضيف طابعًا كوميديًا غير تقليدي، ولكن مع حالة من الغضب الشديد التي ظهرت على الفنانة.
ورحب رامز بـ فيفي عبده بمقدمة ساخرة مليئة بالطرائف والانتقادات الحادة قائلاً: "حلقة النهاردة بمثابة تكريم لزبونة من النوع القديم، صاحبة أكبر كم من التيت في تاريخ الفضائيات، لسانها أطول من الطريق الدائري، وعلى الكل بتتجبر وتفتري".
وأضاف رامز في سياق حديثه الساخر: "ياما نصحتها وقلت لها يا ولية عيب اختشي، مقضياها سبابيب من هنا ومن هنا، النهاردة هعملك ماتش اعتزالك، لا تقوليلي أهلي ولا زمالك. معانا الراقصة التي دمرتها الفتة، اللي تفصل مني ستة، اللي فاضحانا في كل حتة".
وعندما وصلت فيفي عبده إلى موقع تصوير البرنامج، لم يتوقف رامز عن تعليقاته الساخرة على إطلالتها، حيث قال: "المعلمة أنهار صاحبة معامل المورتة في الغورية، دي عايزة ونش علشان تطلع السلم، لابسة فراشة، ودي اللي يتقال عليها جت تكحلها عميتها، وإنت بالجسم ده تحكمي في مسابقات أكل الكوارع".

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