من هي المغربية وداد برطال بطلة العالم في الملاكمة النسائية؟

وفي التفاصيل، حققت الملاكمة المغربية وداد برطال إنجازا تاريخيا جديدا لرياضة الفن النبيل في بلادها عندما توّجت بطلة للعالم للملاكمة النسائية في وزن 54 كغ وذلك ضمن منافسات بطولة العالم للكبريات بمدينة نيش الصربية.

وتمكنت البطلة المغربية من الفوز في النهائي على التركية خديجة أكباش حاملة اللقب في 2022، وذلك بالنقاط بنتيجة 05/ 02.