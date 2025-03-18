من هي المغربية وداد برطال بطلة العالم في الملاكمة النسائية؟

وفي التفاصيل، حققت الملاكمة المغربية وداد برطال إنجازا تاريخيا جديدا لرياضة الفن النبيل في بلادها عندما توّجت بطلة للعالم للملاكمة النسائية في وزن 54 كغ وذلك ضمن منافسات بطولة العالم للكبريات بمدينة نيش الصربية.
وتمكنت البطلة المغربية من الفوز في النهائي على التركية خديجة أكباش حاملة اللقب في 2022، وذلك بالنقاط بنتيجة 05/ 02.
وولدت برطال في الـ31 من أغسطس 1999، وبدأت رياضة الملاكمة منذ نحو 10 سنوات، وقبل إنجازها العالمي الأخير، أحرزت الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا في مناسبتين سنتي 2023 و2024.
كما أحرزت البطلة المغربية الميدالية الذهبية في الألعاب الإفريقية 2023 في غانا، وحققت الإنجاز ذاته في دورة الألعاب العربية في الجزائر خلال العام ذاته.