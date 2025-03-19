عمرو سعد يتصدّر بسبب سعر مجوهراته.. الرقم خيالي!

وظهر النجم المصري خلال اللقاء وهو يرتدي سلسلة ماسية ناعمة في رقبته، ما دفع المذيع للتعليق عليها وسؤاله ما إذا كانت حقيقية أم لا، ليجيبه عمرو بعفوية: "أيوا دي ألماس، وفي المسلسل كان عندنا حجر كبير من الماس ارتديته 25 قيراط، ويبلغ سعره 1.8 مليون دولار".وبعد سؤاله عن السبب، ردّ بطرافة: "أنا حساس كممثل، أنا وبمثل شخصية قلت للإنتاج تصرفوا انا لو لبست المجوهرات مزيفة من لؤلؤ الى الماس كله كان من أحسن الأنواع في العالم"، مؤكداً أنه اختار من بين كل المجوهرات سلسلة اللؤلؤ.وتفاعل الجمهور مع تعليق عمرو سعد وحديثه عن الألماس وأحداث المسلسل، وتم تداول مقاطعه الخاصة بالألماس والمجوهرات بشكل واسع على "تيك توك".