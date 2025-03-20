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تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سامي بعد إعلانه اعتزال الاخراج
تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سامي بعد إعلانه اعتزال الاخراج
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تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سامي بعد إعلانه اعتزال الاخراج

فن

2025-03-20 | 06:08
تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سامي بعد إعلانه اعتزال الاخراج
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Aljadeed
تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سامي بعد إعلانه اعتزال الاخراج

وجه الفنان المصري تامر حسني رسالة مؤثرة للمخرج المصري محمد سامي بعد إعلانه اعتزاله الإخراج التلفزيوني.

وكتب تامر حسني رسالته في تعليق على قرار اعتزال محمد سامي عبر "فيسبوك": "أوعى تكون عايز تبعد عشان أي إحباط جايز يكون فعلاً في بعض المشاهد اللي الناس إنتقدتها و أنا شخصياً استغربتها شويه و قولت جوايا أنك مش محتاج تعملها أصلاً لأن عندك الحقيقي و الأهم بس على رأيك الفنون جنون أحياناً فكره مجنونه تنال الإعجاب و فكره لأ بس ده ميخليناش ننسى إنها بعض مشاهد مش بعض أعمال لأنك بالفعل المخرج الوحيد في تاريخ مصر اللي مفشلش ولا مره و يمكن الحظ محالفكش أوي في عمل ولا ٢ على مدار ١٤ سنه و دي حاجه مينفعش الجمهور ينساهالك انت قدمت مسلسل آدم اللي جمع كل المصريين و كل الوطن العربي يتفرجوا عليه زي ماتشات الكوره.. هزعل منك لو هتمشي محبط و أنت أنجح حد".

وتابع حسني: "سافر و كمل حلمك و أنت منتصر بتاريخك و أوعى تُحبط و أنا عارف إن محمد سامي اللي أكتشفته أنا و قدمته للصناعه و هو عنده ٢٧ سنه لايمكن هيتهز ممكن يزعل يومين ويراجع نفسه في مشاهد أنا مبسوط منك أنك بمنتهى الشجاعه الأدبيه أعتذرت على تقديمها خد راحه شويه و إرجع أقوى من الأول و أنا واثق من اللي هتسافر عشانه أنه قرار هيضيف نقله كبيره لمشوارك أوعى تخلي الزعل من بعض المشاهد ينسيك أنت قدمت ايه للدراما ياريت قبل ما نقسوا على سامي بالطريقه دي نفتكر هو أمتعنا سنين قد ايه بمسلسلاته و أنا هفضل أخوك الكبير وفي ضهرك إن شاء الله طول العمر يا بطل".

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