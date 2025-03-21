الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
زفاف تيم حسن و كاريس بشار في تحت سابع ارض يتصدر وكواليس تنشر لأول مرة
A-
A+

زفاف تيم حسن و كاريس بشار في تحت سابع ارض يتصدر وكواليس تنشر لأول مرة

فن

2025-03-21 | 08:26
زفاف تيم حسن و كاريس بشار في تحت سابع ارض يتصدر وكواليس تنشر لأول مرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
زفاف تيم حسن و كاريس بشار في تحت سابع ارض يتصدر وكواليس تنشر لأول مرة

تصدر خلال الساعات الماضية زفاف الممثلين السوريين تيم حسن وكاريس بشار ضمن احداث الحلقة 21 من مسلسل تحت سابع ارض الذي يحظى بجماهيرية كبيرة خلال الموسم الرمضاني الحالي، ويعرض عبر تلفزيون "الجديد".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع العروس كاريس بشار وجمالها المبهر بالفستان الأبيض، اذ الى جانب نجاحها الكبير في شخصية "بلقيس" العفوية والجريئة، لفتت الفنانة السورية الأنظار بجمالها في فستان الزفاف الأنيق بتصميمه المميز، وقد أُضيفت إليه إكسسوارات رائعة من بينها طوق مرصّع بحبيبات اللؤلؤ زيّن شعرها القصير، وبدت كالأميرات وهي تسير بجانب "المقدّم موسى"، (يجسّده الفنان تيم حسن)، الذي لفت الانظار أيضاً ببدلة من المخمل الأسود مزيّنة عند جيب الجاكيت بالورد الأبيض، المناسب لبدلة العريس.

وشهدت الحلقة تطورات درامية مفاجئة، أبرزها الزفاف الضخم الذي تضمن الكثير من المواقف الكوميدية الطريفة، الى جانب بعض التوترات والمفاجآت غير المتوقعة.

 

اقرأ ايضا في فن

ابنة سيرين عبد النور تكشف عن تعرضها للمضايقة في المدرسة بسبب شهرة والدتها
11:51

ابنة سيرين عبد النور تكشف عن تعرضها للمضايقة في المدرسة بسبب شهرة والدتها

احتفلت الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور بمناسبة عيد الأم بطريقة مميزة، من خلال استضافة ابنتها تاليا وابنها كريستانيو في بودكاست "قرب لي"، لتبادل حديث عائلي عاطفي.

11:51

ابنة سيرين عبد النور تكشف عن تعرضها للمضايقة في المدرسة بسبب شهرة والدتها

احتفلت الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور بمناسبة عيد الأم بطريقة مميزة، من خلال استضافة ابنتها تاليا وابنها كريستانيو في بودكاست "قرب لي"، لتبادل حديث عائلي عاطفي.

ابنة وائل كفوري تعايد والدتها بعيد الام بطريقة مميزة
11:50

ابنة وائل كفوري تعايد والدتها بعيد الام بطريقة مميزة

عايدت ابنة الفنان اللبناني وائل كفوري والدتها بطريقة مميزة، وذلك بمناسبة عيد الأم الذي يصادف 21 آذار من كل عام.

11:50

ابنة وائل كفوري تعايد والدتها بعيد الام بطريقة مميزة

عايدت ابنة الفنان اللبناني وائل كفوري والدتها بطريقة مميزة، وذلك بمناسبة عيد الأم الذي يصادف 21 آذار من كل عام.

كاظم الساهر يستذكر والدته الراحلة في عيد الام ويقدم لها هدية مميزة
10:31

كاظم الساهر يستذكر والدته الراحلة في عيد الام ويقدم لها هدية مميزة

احتفل الفنان العراقي كاظم الساهر بمناسبة عيد الأم، من خلال إهداء والدته الراحلة أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أمي"، والتي تعاون فيها مع الفنانة المغربية المصرية جنات.

10:31

كاظم الساهر يستذكر والدته الراحلة في عيد الام ويقدم لها هدية مميزة

احتفل الفنان العراقي كاظم الساهر بمناسبة عيد الأم، من خلال إهداء والدته الراحلة أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أمي"، والتي تعاون فيها مع الفنانة المغربية المصرية جنات.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025