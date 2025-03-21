زفاف تيم حسن و كاريس بشار في تحت سابع ارض يتصدر وكواليس تنشر لأول مرة

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع العروس كاريس بشار وجمالها المبهر بالفستان الأبيض، اذ الى جانب نجاحها الكبير في شخصية "بلقيس" العفوية والجريئة، لفتت الفنانة السورية الأنظار بجمالها في فستان الزفاف الأنيق بتصميمه المميز، وقد أُضيفت إليه إكسسوارات رائعة من بينها طوق مرصّع بحبيبات اللؤلؤ زيّن شعرها القصير، وبدت كالأميرات وهي تسير بجانب "المقدّم موسى"، (يجسّده الفنان تيم حسن)، الذي لفت الانظار أيضاً ببدلة من المخمل الأسود مزيّنة عند جيب الجاكيت بالورد الأبيض، المناسب لبدلة العريس.

وشهدت الحلقة تطورات درامية مفاجئة، أبرزها الزفاف الضخم الذي تضمن الكثير من المواقف الكوميدية الطريفة، الى جانب بعض التوترات والمفاجآت غير المتوقعة.