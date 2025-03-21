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دانا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها برفقة خطيبها آلان سعد
دانا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها برفقة خطيبها آلان سعد
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دانا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها برفقة خطيبها آلان سعد

فن

2025-03-21 | 08:38
دانا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها برفقة خطيبها آلان سعد
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Aljadeed
دانا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها برفقة خطيبها آلان سعد

احتفلت الشيف دانا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلانين بعيد ميلادها برفقة خطيبها.

وشاركت دانا صورة جمعتها بخطيبها عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، ظهرت فيها إلى جانب خطيبها آلان سعد، أثناء احتفالهما بعيد ميلادها.

و ظهر الإثنان وهما يقطعان قالب حلوى المكتوب عليه: "عيد ميلاد سعيد دانا".

وكانت أطلت دانا الحلاني، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من دبي بأجواء رمضانية، إلى جانب آلان سعد، وكانت ترتدي عباءة باللون الزهري ذات تصميم عصري، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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