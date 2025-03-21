دانا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها برفقة خطيبها آلان سعد

وشاركت دانا صورة جمعتها بخطيبها عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، ظهرت فيها إلى جانب خطيبها آلان سعد، أثناء احتفالهما بعيد ميلادها.
و ظهر الإثنان وهما يقطعان قالب حلوى المكتوب عليه: "عيد ميلاد سعيد دانا".
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Dana Hallani (@danahallani)
تمت مشاركة منشور بواسطة Dana Hallani (@danahallani)
وكانت أطلت دانا الحلاني، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من دبي بأجواء رمضانية، إلى جانب آلان سعد، وكانت ترتدي عباءة باللون الزهري ذات تصميم عصري، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Dana Hallani (@danahallani)
احتفلت الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور بمناسبة عيد الأم بطريقة مميزة، من خلال استضافة ابنتها تاليا وابنها كريستانيو في بودكاست "قرب لي"، لتبادل حديث عائلي عاطفي.
عايدت ابنة الفنان اللبناني وائل كفوري والدتها بطريقة مميزة، وذلك بمناسبة عيد الأم الذي يصادف 21 آذار من كل عام.
احتفل الفنان العراقي كاظم الساهر بمناسبة عيد الأم، من خلال إهداء والدته الراحلة أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أمي"، والتي تعاون فيها مع الفنانة المغربية المصرية جنات.