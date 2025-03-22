بعد غيابها عن الساحة الفنية اليكم حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عبلة كامل
كشف الفنان أحمد كمال، عن تطورات الحالة الصحية لزوجته السابقة الفنانة عبلة كامل، بعد الشائعات التي أحاطت بها طوال الفترة الماضية خاصة مع ابتعادها عن الوسط الفني وعدم ظهورها في أي من وسائل الإعلام أو الاستجابة لطلبات التكريم من المهرجانات.
وأوضح أحمد كمال في لقاء له في أحد البرامج الإذاعية، أن حالة عبلة كامل الصحية جيدة للغاية، وتعيش أجواء الليالي الرمضانية بعيداً عن وسائل الإعلام.
وجاء حديث أحمد كمال رداً على سؤال الإعلامية إنجي علي، التي قالت له: “فيه سؤال محرجة أساله، بس الفنانة الكبيرة عبلة كامل وحشتنا وعارفة أن حضرتك مش عايز نتطرق للموضوع ده، بس طمنا عليها”، ورد الفنان المصري: “هي كويسة وزي الفل، وفي رمضان بتعيش الأجواء الرمضانية”.