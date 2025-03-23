شاهدوا اول ظهور لابنة عبير نعمة.. أصبحت شابة جميلة

وكان لافتا في الحفل حضور يارا ابنة عبير نعمة الوحيدة، اذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه بين الجمهور وهي تتفاعل مع أغنيات والدتها، حيث لفتت الأنظار بجمالها وقال المتابعون إنها أصبحت شابة جميلة ونسخة مصغرة عن والدتها.