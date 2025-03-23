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شاهدوا اول ظهور لابنة عبير نعمة.. أصبحت شابة جميلة
شاهدوا اول ظهور لابنة عبير نعمة.. أصبحت شابة جميلة
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شاهدوا اول ظهور لابنة عبير نعمة.. أصبحت شابة جميلة

فن

2025-03-23 | 10:49
شاهدوا اول ظهور لابنة عبير نعمة.. أصبحت شابة جميلة
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Aljadeed
شاهدوا اول ظهور لابنة عبير نعمة.. أصبحت شابة جميلة

أحيت الفنانة اللبنانية عبير نعمة ليلة امس، حفلا مميزا في كازينو لبنان بمناسبة عيد الام، حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الرومانسية والحماسية التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وراحوا يرددون كلماتها عن ظهر قلب.

وكان لافتا في الحفل حضور يارا ابنة عبير نعمة الوحيدة، اذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه بين الجمهور وهي تتفاعل مع أغنيات والدتها، حيث لفتت الأنظار بجمالها وقال المتابعون إنها أصبحت شابة جميلة ونسخة مصغرة عن والدتها.

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