تايغر وودز يؤكد علاقته بـ فانيسا زوجة ابن دونالد ترامب

أكد لاعب الغولف الأسطوري تايغر وودز، أخيرا، علاقته مع فانيسا ترامب، زوجة ابن دونالد ترامب السابقة، والتي انفصلت عنه قبل 7 سنوات.



وفي التفاصيل اكد تايغر وودز، الفائز علاقته بزوجة جونيور ترامب السابقة، ناشرا صورتين على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا: الحب يملأ الأجواء، والحياة أفضل بوجودك بجانبي! نتطلع إلى رحلتنا معا في الحياة. في هذا الوقت، نُقدّر الخصوصية لجميع المقربين منا.



وتُظهر إحدى الصور وودز وفانيسا ترامب وهما يقفان معا، وأخرى لهما مستلقين في أرجوحة شبكية وذراعها ملفوفة على صدره وهو ينظر إلى السماء.



يأتي إعلان وودز الخبر بعد فترة وجيزة من اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بشائعات ارتباط الثنائي سرا، بعد فترة من الصداقة المعلنة.