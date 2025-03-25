محمد رمضان في اول تعليق بعد مشاجرته مع ياسمين صبري

في اول تعليق للفنان المصري محمد رمضان على الخلاف الحاصل بينه وبين زميلته الممثلة المصرية ياسمين صبري، ردّ من خلال أغنية له.



وفي التفاصيل، علق محمد رمضان على خلافه مع ياسمين صبري من خلال “ستوري” صفحته الشخصية في “انستغرام”.



ونشر رمضان صورة للموقف أثناء مصافحته لـ صبري، وأرفقه بجزء من أغنيته “مافيا”، مستخدماً المقطع الذي يقول “الحب الدنيا تمشي و انت تزيد محبة.. ما تعقدهاش و بلاش تعمل من الحبة قبة.. أصل التناكة من الآخر دي ليها ناسها والناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها”.



وكان قد حدث الخلاف بعد تبادل التحية بين الفنانين أثناء إجتمعهما في سحور رمضاني، إذ ألقت ياسمين جملة خفيفة: “مبروك واحشني يا ابني”، ليرد عليها رمضان: “يا ابني؟ إنتِ مجنونة ولا إيه؟”، مما جعل التوتر يتصاعد بسرعة، ودفع ياسمين إلى مغادرة المكان، مطالبة بعدم التقاط صور لها بعد ذلك.