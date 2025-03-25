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شاهدوا نادين نسيب نجيم قبل وبعد تطبيق المكياج.. جمالها لافت
شاهدوا نادين نسيب نجيم قبل وبعد تطبيق المكياج.. جمالها لافت
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شاهدوا نادين نسيب نجيم قبل وبعد تطبيق المكياج.. جمالها لافت

فن

2025-03-25 | 07:58
شاهدوا نادين نسيب نجيم قبل وبعد تطبيق المكياج.. جمالها لافت
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Aljadeed
شاهدوا نادين نسيب نجيم قبل وبعد تطبيق المكياج.. جمالها لافت

استعرضت النجمة نادين نسيب نجيم جمالها من دون مكياج في مقطع مصوّر نشرته عبر "إنستغرام"، وبدت فيه بملامحها الطبيعية الجميلة.

وحرصت نادين على الترويج لمستحضرات التجميل الخاصة بها من خلال تطبيقها على وجهها بطريقة محترفة، وبدت نادين من دون مكياج بملامج جميلة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وعبّروا عن إعجابهم الكبير بجمالها الطبيعي، وأشادوا بالألوان المميّزة التي تم استخدامها.
واعتمدت خبيرة التجميل صيحة ظلال العيون المرسومة لإبراز حجم العينين ومنحها جاذبية خاصة بالألوان البرونزية المبهرة، وأضافت ألوان "الكونتور" الجميلة التي تبدو فيها ملامح الوجه أكثر رقةً ونعومة، وأنهت مكياجها الناعم بأحمر الشفاه النيود الخفيف.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، وعبّروا عن إعجابهم الكبير بملامح نادين من دون مكياج، لافتين الى أن جمالها الطبيعي لا يحتاج الى الكثير من الألوان ومستحضرات التجميل.

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