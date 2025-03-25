شاهدوا نادين نسيب نجيم قبل وبعد تطبيق المكياج.. جمالها لافت

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
خرجت اليوتيوبر العراقية قمر الطائي لأول مرة عن صمتها، وحسمت حقيقة علاقتها بالفنان السوري الشاب عبد الرحمن فواز المعروف بـ الشامي، بعد انتشار شائعات بأن علاقة عاطفية تربطها بـ الشامي.
تصدر اسم المخرج الفلسطيني حمدان بلال، أحد المخرجين الأربعة المشاركين في فيلم "لا أرض أخرى"، مواقع التواصل الاجتماعي عقب اعتقاله في الضفة الغربية المحتلة، إثر اندلاع أعمال عنف من قبل مستوطنين إسرائيليين.
أثار النجم جورج كلوني ضجة كبيرة بعد حديثه عن معاناته الطويلة مع الألم المزمن منذ أكثر من 15 عاماً، وذلك بعد تعرضه لإصابة بليغة أثناء تصوير فيلم "سيريانا" عام 2005.