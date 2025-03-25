اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي لـ حمدان بلال مخرج "لا أرض أخرى"

تصدر اسم المخرج الفلسطيني حمدان بلال، أحد المخرجين الأربعة المشاركين في فيلم "لا أرض أخرى"، مواقع التواصل الاجتماعي عقب اعتقاله في الضفة الغربية المحتلة، إثر اندلاع أعمال عنف من قبل مستوطنين إسرائيليين.

كان المخرج حمدان بلال واحدا من ثلاثة فلسطينيين اعتقلوا في قرية سوسيا، وفقا للمحامية التي تمثلهم، ليا تسيمل.



وأوضحت المحامية أن الشرطة الإسرائيلية أخبرتها أنهم محتجزون في قاعدة عسكرية لتلقي العلاج الطبي، لكنها لم تتمكن من الوصول إليهم صباح اليوم الثلاثاء، كما لا تملك معلومات أخرى عن مكان تواجدهم.



من جهته، قال يوفال أبراهام، المخرج المشارك لفيلم "لا أرض أخرى"، إن بلال تعرض للضرب واقتيد على يد الجنود في أثناء وجوده في سيارة إسعاف، على الرغم من نفي إسرائيل لهذا الأمر.



وكشف باسل عدرا، وهو مخرج آخر شهد عملية الاعتقال، أن حوالي عشرين مستوطنا بعضهم ملثمون، وبعضهم مسلحون، وبعضهم بزي إسرائيلي هاجموا القرية.



وأضاف أن الجنود الذين وصلوا وجَّهوا بنادقهم نحو الفلسطينيين، بينما واصل المستوطنون رشقهم بالحجارة.



وقال عدرا لوكالة "أسوشيتد برس": عدنا من حفل توزيع جوائز الأوسكار، ونتعرض يوميا لهجوم منذ ذلك الحين. قد يكون هذا انتقاما منا لإنتاجنا الفيلم. أشعر أنه عقاب.