النجوم يستنكرون الاعتداءات الإسرائيلية على درعا: الجنوب سيبقى حرا عربيا

تشهد بلدة كويا في ريف درعا الغربي، اعتداءات إسرائيلية متكررة ومكثفة بعد ان تصدى شبان من الأهالي لدوريات إسرائيلية قامت بمحاولة التوغل داخل القرية، الواقعة في منطقة إستراتيجية على مثلث الحدود الأردنية السورية والجولان المحتل.



وتفاعل مع هذا الحدث عدد من نجوم الفن في سوريا، ابرزهم الممثل السوري مكسيم خليل وزوجته سوسن ارشيد، اللذين استنكرا هذا الاعتداء على الجنوب السوري، مؤكدين ان جنوب سوريا سيبقى حرا وعربيا.

وفي التفاصيل، شارك مكسيم وسوسن عبر خاصية القصص القصيرة على حساباتهما على انستغرام، بيانا جاء فيه: "بيان صادر عن الشعب السوري بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية كويا بمحافظة درعا: بغضب وإدانة، يستنكر الشعب السوري العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف قرية كويا بمحافظة درعا، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وخرق فاضح للقوانين والأعراف الدولية".

وتابع البيان: "يأتي هذا العدوان الجبان في اطار محاولات الكيان الصهيوني المتواصلة لزعزعة امن واستقرار جنوب سوريا، وفرض واقع يخدم طموحاته التوسعية".

وأضاف: "واننا اذ نؤكد رفضنا القاطع لهذه الاعتداءات، ندعو احرار سوريا في جميع المدن والبلدات الى النزول الى الشوارع في مظاهرات حاشدة للتنديد بالاحتلال الصهيوني ورفض العدوان المستمر، مؤكدين ان جنوب سوريا كان وسيبقى حرا عربيا سوريا مقاوما للاحتلال والهيمنة.

واردف البيان: "كما ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، ودولنا الشقيقة والصديقة، الى التحرك الفوري لوضع حد لهذه الجرائم المتكررة، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته التي تهدد حياة المدنيين، وتزعزع الامن والاستقرار في المنطقة".

واختتم البيان بالقول: "عاشت سوريا حرة ابية، والمجد والخلود لشهدائنا الابرار"، مع توقيع الشعب السوري – سوريا 2025.

هذا وقد نشرت الممثلة السورية يارا صبري البيان عبر خاصية الستوري على حسابها عبر انستغرام، وارفقته بالتعليق التالي: "26/اذار/2025، 12 ظهرا، دعوة لكل أطياف الشعب السوري، احتجاجا لما يفعله العدو الإسرائيلي في جنوب سوريا".

بدوره الممثل السوري مصطفى الخاني، أيضا نشر البيان على حسابه عبر منصة "اكس"، وارفقه بالتعليق التالي: "ساحة الأمويين26/اذار/2025، ١٢ ظهراً، دعوة لكل أطياف الشّعب السّوري احتجاجاً على العدوان الصّهيوني اليومي على سوريا ودخول قواته واحتلاله أراضٍ في الجنوب السوري".