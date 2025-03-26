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مرح جبر حُرمت من العودة الى سوريا بسبب مكسيم خليل.. ما القصة؟
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مرح جبر حُرمت من العودة الى سوريا بسبب مكسيم خليل.. ما القصة؟

فن

2025-03-26 | 12:48
مرح جبر حُرمت من العودة الى سوريا بسبب مكسيم خليل.. ما القصة؟
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Aljadeed
مرح جبر حُرمت من العودة الى سوريا بسبب مكسيم خليل.. ما القصة؟

فاجأت الفنانة السورية مرح جبر الجمهور بتصريحاتها الجريئة التي كشفت من خلالها أن بقاءها خارج سوريا في السنوات الماضية كان بسبب دورها في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" الذي عرض في رمضان الماضي.

وقالت في مقابلة تلفزيونية إنها تمكنت من العودة إلى دمشق بعد سقوط النظام السابق، لافتة إلى أن دورها في المسلسل حرمها من العودة الى أرض الوطن في الفترة السابقة، مشيرة إلى أن كاتب المسلسل سامر رضوان عرض عليها الدور وأبلغها بأنها قد لا تتمكن
وأوضحت أنها قرأت دور الصحفية “ماريا” المعروض عليها، وأبدت إعجابها به وبالمسلسل، وبعد تفكير طويل، قررت المشاركة فيه بعد التشاور مع المقربين منها، وتلقت تشجيعا من محيطها، فوافقت على الدور وبقيت في تركيا التي كانت قد قدمت حديثا إليها.
وكشفت مرح جبر عن مدى الخوف الذي عاشته بعد عرض المسلسل ليس فقط على نفسها بل أيضاً على أفراد من عائلتها الذين ظلوا في سوريا خلال فترة عرض العمل.
وتصدر اسم الممثلة السورية مرح جبر قبل أيام محركات البحث والتريند بعد ان عادت الى سوريا بعد سنوات من الغياب القسري خلال حكم بشار الاسد.

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