بعد تصدر مشهد خيانته كاريس بشار في تحت سابع ارض .. تيم حسن في رد فعل مفاجئ

وفي إطار تشويق الجمهور لأحداث المسلسل، شارك النجم السوري متابعيه بصور من كواليس تصوير حفل زفافه على "بلقيس"، وكانت تقف بينهما شابة، في إشارة الى ايجاده لحل للخيانة بطريقة طريفة وأرفق الصور بتعليق مقتضب كتب فيه: "لقيت الحل، تمام؟".