بعد تصدر مشهد خيانته كاريس بشار في تحت سابع ارض .. تيم حسن في رد فعل مفاجئ

وفي إطار تشويق الجمهور لأحداث المسلسل، شارك النجم السوري متابعيه بصور من كواليس تصوير حفل زفافه على "بلقيس"، وكانت تقف بينهما شابة، في إشارة الى ايجاده لحل للخيانة بطريقة طريفة وأرفق الصور بتعليق مقتضب كتب فيه: "لقيت الحل، تمام؟".
وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وعبروا عن انزعاجهم وغضبهم بسبب خيانته وتطور الأحداث السريع، بعد اعلان "راما" الشخصية التي تقدمها الفنانة سارة بركة عن حملها في الوقت الذي يحاول "موسى" إرضاء "بلقيس" وطلب السماح منها بسبب خيانته لها.
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A post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)
A post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)
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