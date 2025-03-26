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نادين نسيب نجيم لابنتها في عيد ميلادها: شوفك احلى عروس
نادين نسيب نجيم لابنتها في عيد ميلادها: شوفك احلى عروس
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نادين نسيب نجيم لابنتها في عيد ميلادها: شوفك احلى عروس

فن

2025-03-26 | 14:17
نادين نسيب نجيم لابنتها في عيد ميلادها: شوفك احلى عروس
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Aljadeed
نادين نسيب نجيم لابنتها في عيد ميلادها: شوفك احلى عروس

احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنتها "هيفين"، وذلك عبر تدوينة شاركتها عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".

وشاركت نادين مقطع فيديو لابنتها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "كل سنة وانتي فرحتي كل سنة و انتي احلى وأجمل فخورة فيكي قد الدني وبوعدك ضل حدك وسندك واحميكي لآخر يوم من عمري الله يكتبلك احلى ايام وشوفك احلى عروس وبأعلى المراتب ويبعد عنك الشر وولاد الحرام (أحسن ما أبتلي فيهم).

وأضافت: "بحبك يا روحي يا قلبي يا عمري انتي، عيد ميلاد  سعيد".

 

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