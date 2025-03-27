بالاسماء- تشكيل مجلس مؤقت لنقابة الفنانين السوريين

أعلن مجلس الوزراء السوري رسميًا الأربعاء، عن تشكيل مجلس نقابة للفنانين السوريين بشكل مؤقت، وحل مجلس النقابة الحالي، حيث نشرت نقابة الفنانين في سوريا – فرع دمشق، البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وجاء فيه تسمية مازن الناطور نقيبًا، ونور مهنا نائبًا للنقيب.



هذا وتم تشكل مجلس النقابة من نبيل أبو الشامات خازنًا، وصلاح طعمة أمينًا للسر، ومحمد حداقي عضوًا، وأمل حويجة عضوًا، وميس حرب عضوًا، ومحمد آل رشي عضوًا، وجهاد عبدو عضوًا، ويوسف عبدو عضوًا.

وأوضح البيان أن المجلس المؤقت سيتولى تنظيم العمل النقابي في النقابة المركزية وفروعها في المحافظات بما يكفل تعزيز دور عمل النقابة في المجتمع، وبما لا يخل بأهداف وجودها، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وجاء قرار رئاسة مجلس الوزراء السوري، بناء على أحكام القانون رقم 40 لعام 2019، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2017 وتعديلاته، وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء رقم 2 المنعقدة بتاريخ 11/3/2025.