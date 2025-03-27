عرض فستان زفاف ميلانيا ترامب للبيع.. والرقم خيالي!

عُرض فستان الزفاف الأسطوري الذي ارتدته السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، للبيع على موقع eBay، وأثار هذا الأمر موجة من الجدل بين الأوساط المهتمة بالموضة.



ارتدت ميلانيا الفستان في حفل زفافها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير 2005، وتصدر غلاف مجلة Vogue في عدد فبراير/شباط من العام نفسه.

وحمل الفستان الذي صمم خصيصًا لميلانيا توقيع دار الأزياء العالمية "كريستيان ديور" بإشراف المصمم الشهير جون غاليانو، وتميز الفستان بطرحته الفاخرة التي بلغ طولها حوالي 5 أمتار.

ووفق موقع "بيج 6"، أوضحت الكاتبة ليانا ساتنشتاين، التي أعلنت الخبر للمرة الأولى عبر نشرتها البريدية، أن فستان الزفاف الفاخر الذي يُقال إن ميلانيا دفعـت مقابله ما يقارب الـ 100 ألف دولار، معروض حاليًا للبيع على الموقع بسعر 45 ألف دولار فقط شامل الشحن، من قبل سيدة تزعم أنها اشترته من ميلانيا نفسها.