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اليكم النجوم المتوقع حضورهم حفل زفاف جيف بيزوس
اليكم النجوم المتوقع حضورهم حفل زفاف جيف بيزوس
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اليكم النجوم المتوقع حضورهم حفل زفاف جيف بيزوس

فن

2025-03-27 | 10:41
اليكم النجوم المتوقع حضورهم حفل زفاف جيف بيزوس
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Aljadeed
اليكم النجوم المتوقع حضورهم حفل زفاف جيف بيزوس

بدأت التكهنات حول قائمة المشاهير الذين من المتوقع دعوتهم لحضور حفل زفاف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس على خطيبته لورين سانشيز، حيث أكدت مجلة PEOPLE العالمية أن العروسين أرسلا دعوات الزفاف بالفعل، إذ يخططان لعقد قرانهما في يونيو/حزيران القادم، على متن يختهما الفاخر Koru، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، والمتواجد قبالة سواحل مدينة البندقية الإيطالية.

وقالت المجلة إن حفل الزفاف المرتقب من المتوقع أن يتحول إلى مناسبة كبيرة مليئة بالنجوم والمشاهير؛ بسبب العلاقات التي تربط العروسين بعدد من المشاهير.
وبحسب مصادر مقربة من العروسين، فإن قائمة المدعوين قد تتضمن المغنية كاتي بيري وخطيبها الممثل أورلاندو بلوم، إلى جانب النجمة إيفا لونغوريا، خصوصًا بعد أن نشرت لورين صورة تجمعهما خلال سهرة عشاء.
وتضم قائمة الضيوف أيضًا الصديقتين المقربتين من لورين نجمة تلفزيون الواقع كريس جينر وابنتها كيم كارداشيان، واللتين كتبتا رسائل تهنئة مؤثرة لها بمناسبة عيد ميلادها في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد مصدر للمجلة أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر سيكونان من الحضور.

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