اليكم النجوم المتوقع حضورهم حفل زفاف جيف بيزوس

From Kim Kardashian to Katy Perry — Which Celebs Could Be on Jeff Bezos and Lauren Sánchez's Starry Wedding Guest List https://t.co/vyu6BK1w9m — People (@people) March 26, 2025

وقالت المجلة إن حفل الزفاف المرتقب من المتوقع أن يتحول إلى مناسبة كبيرة مليئة بالنجوم والمشاهير؛ بسبب العلاقات التي تربط العروسين بعدد من المشاهير.وبحسب مصادر مقربة من العروسين، فإن قائمة المدعوين قد تتضمن المغنية كاتي بيري وخطيبها الممثل أورلاندو بلوم، إلى جانب النجمة إيفا لونغوريا، خصوصًا بعد أن نشرت لورين صورة تجمعهما خلال سهرة عشاء.وتضم قائمة الضيوف أيضًا الصديقتين المقربتين من لورين نجمة تلفزيون الواقع كريس جينر وابنتها كيم كارداشيان، واللتين كتبتا رسائل تهنئة مؤثرة لها بمناسبة عيد ميلادها في ديسمبر/كانون الأول 2024.وأكد مصدر للمجلة أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر سيكونان من الحضور.