المحكمة تحسم قضية النفقة بين رنا سماحة وسامر أبو طالب
بعد جدال ومنازعات بين الفنانة رنا سماحة وزوجها السابق سامر أبو طالب بشأن نفقة ابنهما، أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا لحسم القضية؛ وجاء الحكم بتثبيت النفقة كما كانت قد أقرّت سابقًا، رغم محاولات سامر أبو طالب تخفيف المبلغ.
ثبتت المحكمة مبلغ النفقة الذي كان قد تم تحديده في وقت سابق، بعد العديد من المحاولات من قبل سامر أبو طالب لتقليص المبلغ.
وشكل هذا الحكم نقطة فارقة في النزاع بين الطرفين، خاصة مع التصريحات المتبادلة التي شهدتها الساحة الإعلامية خلال الفترة الماضية.