المحكمة تحسم قضية النفقة بين رنا سماحة وسامر أبو طالب

ثبتت المحكمة مبلغ النفقة الذي كان قد تم تحديده في وقت سابق، بعد العديد من المحاولات من قبل سامر أبو طالب لتقليص المبلغ.وشكل هذا الحكم نقطة فارقة في النزاع بين الطرفين، خاصة مع التصريحات المتبادلة التي شهدتها الساحة الإعلامية خلال الفترة الماضية.