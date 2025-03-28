شقيقة ايناس النجار تكشف تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية بعد دخولها في غيبوبة

وقالت سوار أن شقيقتها إيناس كانت تتعالج في المستشفى من قبل، بسبب تعرضها لألم حاد في بطنها، وذلك بعدما تناولت كميات كبيرة من المسكنات.

وأضافت سوار، في حديثها إلى جريدة "الوطن" المصرية، أن إيناس تعاني من إرتفاع كبير في أنزيمات الكبد، وتخضع لمجموعة من صور الأشعة، للكشف عن تطورات حالتها الصحية.