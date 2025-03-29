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وفاة الممثل السوري اياد العدس عن عمر الـ 24 عاما نتيجة ازمة قلبية حادة
وفاة الممثل السوري اياد العدس عن عمر الـ 24 عاما نتيجة ازمة قلبية حادة
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وفاة الممثل السوري اياد العدس عن عمر الـ 24 عاما نتيجة ازمة قلبية حادة

فن

2025-03-29 | 07:13
وفاة الممثل السوري اياد العدس عن عمر الـ 24 عاما نتيجة ازمة قلبية حادة
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Aljadeed
وفاة الممثل السوري اياد العدس عن عمر الـ 24 عاما نتيجة ازمة قلبية حادة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين بخبر وفاة الممثل السوري محمد إياد العدس بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الممثل إياد العدس على نطاق واسع، داعين للراحل بالرحمة والمغفرة، ومعبرين عن صدمتهم لهذا الخبر الحزين.

وعن تفاصيل وفاته والجنازة، فتوفي اياد العدس بعد تعرضه لنوبة قلبية مساء يوم الجمعة في الثامن والعشرين من رمضان، هذا وشيع جثمانه من مستشفى الرازي وصُلي عليه عقب صلاة ظهر يوم السبت في جامع الدر المحمدي - مهاجرين شورى، ووري الثرى في مقبرة الحرش الكبرى.

وكان قد تم تكريم الممثل الراحل ضمن مهرجان افضل الدولي في دورته السادسة علم 2023، عن فئة افضل ممثل سوري شاب

وقال في كلمته حينها: "كتبر سعيد ومبسوط لأني موجود بلبنان واول تكريم لالي هو بلبنان، هادا الشي بيعطيني دافع كتير قوي لحتى كفي واستمر واعطي شي كتير حلو".

كما وجه شكره للمخرجة السورية رشا شربتجي، وقال: "بدي وجه شكر كتير كبير للمدام والمخرجة والمعلمة رشا شربتجي لأنو أنا تلمذت على ايدها وتخرجت من عندها من معهد دراما رود بسوريا وهادا شرف كتير كبير لإلي".

ويذكر أن من أبرز أعمال الممثل الراحل اياد العدس مسلسلات ببساطة، على صفيح ساخن، حرملك، بصمة حدا.

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