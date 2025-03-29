الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
من هو الشيخ اسامة الرفاعي مفتي سوريا ؟
من هو الشيخ اسامة الرفاعي مفتي سوريا ؟
A-
A+

من هو الشيخ اسامة الرفاعي مفتي سوريا ؟

فن

2025-03-29 | 09:11
من هو الشيخ اسامة الرفاعي مفتي سوريا ؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
من هو الشيخ اسامة الرفاعي مفتي سوريا ؟

عين الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاماً للبلاد "لضبطِ الخطاب الديني".

وجاء تعيين الرفاعي ومجلس الإفتاء في ختام مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى.

وقال الرئيس الشرع بحسب صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي " نسعى جميعاً لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها".

وتابع "ولا يخفى على أحد مسؤوليةُ الفتوى وأمانتُها ودورُها في بناء الدولة الجديدة، وخاصةً بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء".

فمن هو اسامة الرفاعي؟

الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي هو سوري وُلِد في دمشق عام 1944. اشتهر بمواقفه المؤيدة للثورة السورية ضد نظام بشار الأسد.

تخرج من جامعة دمشق عام 1971 في قسم اللغة العربية.

تعلم العلوم الشرعية على يد والده وعدد من العلماء.

انتمي إلى "جماعة زيد" الصوفية.

دعم الثورة السورية منذ عام 2011.

هاجر إلى السعودية وتركيا بسبب تضييق النظام عليه.

اقرأ ايضا في فن

تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب بوفاة زوجة عبد الله رشدي
11:15

تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب بوفاة زوجة عبد الله رشدي

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، لجلسة 26 أبريل.

11:15

تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب بوفاة زوجة عبد الله رشدي

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، لجلسة 26 أبريل.

راغب علامة يخرج عن صمته ويرد بقوة على شائعة مرضه : موتوا بغيظكم !
11:13

راغب علامة يخرج عن صمته ويرد بقوة على شائعة مرضه : موتوا بغيظكم !

رد الفنان اللبناني راغب علامة على الشائعات التي طالت وضعه الصحي، مشيراً إلى أن كل من يقوم بنشر هذه الأخبار هم أصحاب "القلوب السوداء" كما وصفهم، وذلك عبر "ستوري" صفحته الشخصية في "انستغرام".

11:13

راغب علامة يخرج عن صمته ويرد بقوة على شائعة مرضه : موتوا بغيظكم !

رد الفنان اللبناني راغب علامة على الشائعات التي طالت وضعه الصحي، مشيراً إلى أن كل من يقوم بنشر هذه الأخبار هم أصحاب "القلوب السوداء" كما وصفهم، وذلك عبر "ستوري" صفحته الشخصية في "انستغرام".

تيم حسن يقلد عصام الشوالي ببراعة في " تحت سابع ارض "
10:49

تيم حسن يقلد عصام الشوالي ببراعة في " تحت سابع ارض "

أثار النجم السوري تيم حسن تفاعلاً واسعاً بمشهد تقليد المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي، ضمن أحداث الحلقة الـ29 من مسلسله الرمضاني "تحت سابع أرض".

10:49

تيم حسن يقلد عصام الشوالي ببراعة في " تحت سابع ارض "

أثار النجم السوري تيم حسن تفاعلاً واسعاً بمشهد تقليد المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي، ضمن أحداث الحلقة الـ29 من مسلسله الرمضاني "تحت سابع أرض".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025