فيديو عفوي يوثق اول لقاء بين الشامي وهاني شاكر

تصدر اسم الفنان السوري الشاب الشامي واسم الفنان المصري هاني شاكر، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لقاء عفويا جمعهما خلال حضورهما احد الافطارات.



وفي التفاصيل، شارك الشامي مع جمهوره ومتابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة الفنان هاني شاكر حيث كان يعبر عن حبه الكبير له وسعادته بلقائه لأول مرة.

الى ذلك، انتشر مقطع فيديو حيث كان الشامي يغني اغنيته الجديدة "دكتور" بينما يستمع له الفنان هاني شاكر وعلامات السعادة ظاهرا على وجهه مبديا اعجابه بأدائه وصوته ودعمه لهكذا مواهب شابة صاعدة.

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ الشامي وهاني شاكر، واثنوا على تواضع الفنان هاني شاكر المعتاد ودعمه الواضح لـ الشامي.