دنيا بطمة تصدم الجميع بشكلها من دون مكياج

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A post shared by @dunia_batma
A post shared by @dunia_batma
حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة جمهورهم عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بـ عيد الفطر المبارك 2025، آملين أن يحمل الخير والبركة والسلام إلى الجميع، موجهين رسائل خاصة إلى جمهورهم، بالإضافة إلى أمنياتهم مع قدوم العيد.
أعرب مغني المهرجانات مسلم عن استيائه الشديد من قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء، مؤكداً أنه تعرض للظلم ولن يتنازل عن حقه.
شهدت مدينة أتلانتا الأمريكية حادثة مأساوية راح ضحيتها مغني الراب يونغ سكوتر، واسمه الحقيقي كينيث إدوارد بيلي، عن عمر يناهز 39 عاماً، وهو اليوم الذي صادف عيد ميلاده.