دنيا بطمة تصدم الجميع بشكلها من دون مكياج

وعلى غير عادتها، فاجأت الفنانة المغربية متابعيها بمقطع فيديو جديد ظهرت فيه بملامحها الجميلة من دون مكياج، مكتفية بالفيلتر، وبدت مختلفة وبملامح ناعمة وهادئة، وهذا ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، مستغربين سبب اعتمادها الدائم على الحقن التجميلية والمكياج القوي والألوان الصاخبة التي تخفي جزء كبير من ملامحها الحقيقية الجميلة.وروجت دنيا من خلال المقطع لحفلها الرسمي الأول بعد خروجها من السجن، ووعدت بأن يكون الحفل "كبير بكل المقاييس"، وبأنها ستقدم "أغاني متنوعة والكثير من المفاجآت غير المتوقعة"، وسط تفاعل كبير من محبيها.