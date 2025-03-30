نانسي عجرم وزياد برجي ووائل كفوري ومايا دياب يهنئون الجمهور بعيد الفطر

النجمة اللبنانية نانسي عجرم نشرت على حسابها عبر منصة "اكس" صورة لها ارفقتها بالتعليق التالي: "بمناسبة عيد الفطر المبارك، بتمنالكن أحلى الأمنيات وانشالله يحمل العيد الصحة، السلام والسعادة للجميع.. كل عام وانتو بألف خير!".من جهته النجم زياد برجي كتب في تغريدة على حسابه: "اهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير"، بينما كتب النجم وائل كفوري: "عيدكم مبارك.. كل عيد وانتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والسلام".بدورها الفنانة اللبنانية مايا دياب كتبت في تغريدة على حسابها: "كل عام وانتوا بخير.. يا رب يكون عيد فرح وسلام وراحة بال لكل العالم العربي وخصوصاً لوطني لبنان مع كل الصعوبات اللي عم نعيشها فيه".