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فيديو يثبت حمل دانييلا رحمة.. ظهرت ببطن منتفخ والجمهور يتفاعل
فيديو يثبت حمل دانييلا رحمة.. ظهرت ببطن منتفخ والجمهور يتفاعل
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فيديو يثبت حمل دانييلا رحمة.. ظهرت ببطن منتفخ والجمهور يتفاعل

فن

2025-03-31 | 07:21
فيديو يثبت حمل دانييلا رحمة.. ظهرت ببطن منتفخ والجمهور يتفاعل
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Aljadeed
فيديو يثبت حمل دانييلا رحمة.. ظهرت ببطن منتفخ والجمهور يتفاعل

شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع الممثل السوري معتصم النهار وسط أجواء مليئة بالسعادة والحماس والاحتفالات.

اللافت كانت اطلالة دانييلا التي جذبت انظار المتابعين، اذ ارتدت فستانا أخضر طويلا اظهر انتفاخ بطنها، الامر الذي اثار جدلا واسعا بين المتابعين خصوصا بعد انتشار خبر حملها من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث أشار البعض الى ان هذا الفيديو يؤكد خبر حمل دانييلا وانتظارها وزوجها ناصيف زيتون مولودهما الأول، اذ كتبت احدى المتابعات: "واضح دانييلا حامل".

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