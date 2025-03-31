فيديو يثبت حمل دانييلا رحمة.. ظهرت ببطن منتفخ والجمهور يتفاعل

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A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس تصوير مشهد مقتل شخصية "فرج الدشت"، التي قدمها النجم السوري محمود نصر، ضمن أحداث مسلسل "البطل" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني على قناة الجديد.
ليلة استثنائية بانتظاركم اليوم مع الفنان اللبناني وديع الشيخ في الحلقة الاخيرة من برنامجه الرمضاني "مع وديع".
وجه الممثل السوري محمود نصر رسالة إلى متابعيه مع انتهاء مسلسل "البطل"، الذي يقوم ببطولته إلى جانب نخبة من الممثلين، وذلك عبر صفحته الشخصية على منصة "اكس".