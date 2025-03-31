نور علي تنهار بالبكاء في كواليس مسلسل "البطل"

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس تصوير مشهد مقتل شخصية "فرج الدشت"، التي قدمها النجم السوري محمود نصر، ضمن أحداث مسلسل "البطل" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني على قناة الجديد.



الفيديو الذي جرى تداوله، يجمع النجمة السورية الشابة نور علي، التي قدمت دور "مريم" في المسلسل إلى جانب النجم محمود نصر، حيث تظهر نور علي في الفيديو وهي منهارة وتبكي بحرقة بعد المشهد المميز الذي قدمته مع زميلها محمود نصر، الذي حرص على احتضانها ومواساتها.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو مشيدين بعلاقة الثنائي في الكواليس، مطالبين اجتماعهما في عمل آخر، على أن يشمل العمل مشاهد أكتر تجمعهما معاً.

هذا وقد شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "البطل" العديد من الأحداث، أبرزها مشهد مقتل "فرج الدشت" على يد "مجد" شقيق "مريم". وفي تفاصيل المشهد، فبعد اكتشاف "مريم" تورط "فرج" في حرق أراضي الضيعة وتوريط الشباب في تهريب المخدرات ومواجهتها له، تهرب منه إلى منزلها ليلحق بها وهو في حالة غضب كبيرة.

وعند اقتحامه المنزل تقع مواجهة بينه وبين "مريم"، التي ترفع السكين عليه لتهديده، ليتفاجأ الجميع بقيام "مجد"، ويجسد دوره وسام رضا، بإطلاق رصاصة عليه. وفي تلك اللحظة يظهر الأستاذ "يوسف"، الذي اختفى عن عائلته بسبب الأحداث التي مر بها، وتجري بينه وبين "فرج" محادثة عاطفية قبل أن يتوفى الأخير.