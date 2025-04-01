الراقصة دينا تكشف علاقتها بـ باسل الأسد: مشاهد صيدنايا ذكاء اصطناعي

حلت الراقصة المصرية دينا ضيفة على الحلقة الاولى من الموسم الثاني لبرنامج "الفصول الاربعة" مع الاعلامي علي ياسين على شاشة الجديد. وقفنا مع الراقصة دينا على أربعة فصول من حياتها، اذ تأثرت وبكت على الهواء بسبب إصابة والدتها بمرض السرطان والتي فاجأتها بمداخلة على الهواء، بالاضافة إلى تصريحات جريئة وقوية عن راقصات مصر قائلة: "انا تفوقت على راقصات جيلي".



كما تطرقت دينا بالحديث عن دور مي عمر كراقصة في مسلسل "اش اش" ورفضها لاستبدال الفنانة بسبب هذا الدور، وأطلقت تصريح جريء باختيار الفنان المصري أحمد العوضى لمشهد القبلة.

تخطت الراقصة دينا الجرأة بحديثها، إذ أعربت عن اعجابها بالرئيس السوري احمد الشرع، مضيفة: "لديه كاريزما"؛ أما عن سجن صيدنايا قالت: "يمكن ذكاء اصطناعي!!".

للمزيد تابعوا الحلقة: