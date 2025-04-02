وفاة الممثلة ندى موسى في زلزال تايلاند.. ما الحقيقة؟

وعايدت ندى موسى جمهورها، حيث كتبت عبر "ستوري" في "انستغرام":"عيد سعيد عليكم وعلى أهلكم وحبايبكم، أنا بخير الحمد لله، كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا إشاعات".

كما نشرت ندى موسى عبر "ستوري" صوراً للعطلة الخاصة التي تمضيها على البحر في منطقة مرسى علم، خلال فترة العيد، لتؤكد من جديد أنها بصحة جيدة ولم تتعرّض لأي أذى.

وأبدت ندى استياءها من الأخبار الملفّقة عنها والتي تحتاج الى التدقيق قبل تداولها، مشددةً على أنها ستتخذ إجراءات قانونية لملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة.

وأوضحت ندى أن الشائعات تؤثر سلباً في حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، وطالبت بالحد من هذه الظواهر السلبية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، داعيةً إلى توخّي الدقّة في نقل المعلومات.