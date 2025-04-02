سبب وفاة نجم سلسلة "باتمان" فال كيلمر الى العلن

واشتُهر على مدار سنوات بتأدية الأدوار الشريرة في هوليوود.وأعلنت مرسيدس، ابنة النجم فال كيلمر وفاته عن عمر يناهز 65 عاماً، بعد إصابته بالتهاب رئوي، حيث نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مرسيدس أن سبب وفاة والدها النجم العالمي كان التهاباً رئوياً حاداً، مشيرةً إلى أنه تم تشخيص إصابة والدها بسرطان الحنجرة في عام 2014، لكنه تعافى منه لاحقاً.وعلى الرغم من مسيرته الفنية الطويلة، كان فال كيلمر معروفاً بشخصيته الصعبة التي أدخلته في الكثير من الصدامات والخلافات مع المخرجين والمنتجين، وهذا ما أكده في مذكراته I’m Your Huckleberry (2020)، حيث أشار إلى أن سعيه الدائم لجعل كل مشروع سينمائي يحترم الحقيقة والجوهر الفني، صنع منه شخصية مُعقّدة في نظر المخرجين والمنتجين، ولكنه كان دائماً يدافع عن خياراته الفنية التي تضع الفن قبل التجارة.