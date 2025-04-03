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الرئيس احمد الشرع يوجه كلمة مؤثرة للاطفال النازحين خلال لقائه بهم في قصر الشعب: القصر الكم
الرئيس احمد الشرع يوجه كلمة مؤثرة للاطفال النازحين خلال لقائه بهم في قصر الشعب: القصر الكم
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الرئيس احمد الشرع يوجه كلمة مؤثرة للاطفال النازحين خلال لقائه بهم في قصر الشعب: القصر الكم

فن

2025-04-03 | 04:03
الرئيس احمد الشرع يوجه كلمة مؤثرة للاطفال النازحين خلال لقائه بهم في قصر الشعب: القصر الكم
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Aljadeed
الرئيس احمد الشرع يوجه كلمة مؤثرة للاطفال النازحين خلال لقائه بهم في قصر الشعب: القصر الكم

تصدر خلال الساعات الماضية لقاء مؤثر جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بمجموعة من الاطفال النازحين في المخيمات في قصر الشعب، وذلك في اليوم الثالث من عيد الفطر.

وفي التفاصيل، تداول الناشطون على نطاق واسع عدة فيديوهات توثق اللقاء، وجاء في احدها الكلمة التي وجهها الشرع للاطفال.

وقال الرئيس السوري: "كل عام وانتوا بخير يا عمو، عجبكم القصر، القصر رح يصير الكم إن شاء الله، انتوا بتجوا كل مرة بتتفرجوا عليه وبتشوفوا وبتقعدوا فيه وبس تكبروا بتشتغلوا فيه إن شاء الله".

وأضاف: "هذا تعبكم وتعب أهلكم، هجرتهم، نزوحهم بالمخيمات ما راحت بلاش، صحيح رجعتوا معززين مكرمين، يعني اهاليكم اختاروا يعيشوا بالتعب بالمخيمات بس ما يعيشوا بالذل بزمن النظام السابق، والحمدلله اختيارهم كان صحيح وقفوا بجانب الصح من التاريخ، واليوم انتوا كمان إن شاء الله رح تكبروا وتوعوا وترجعوا تشتغلوا وتعمروا البلد".

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