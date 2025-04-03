زواج مصطفى المصطفى نجم "باب الحارة" بعد عودة عائلته إلى سوريا

وفي التفاصيل، فقد ظهر مصطفى المصطفى داخل السيارة برفقة عروسته التي لفتت الأنظار وهي من خارج الوسط الفني.وكان قد التقى الممثل السوري مصطفى المصطفى بعائلته في دمشق بعد فراق دام 13 عامًا. شارك المصطفى هذه اللحظة المؤثرة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة تجمعه بوالدته، وعلّق قائلاً: "العائلة في دمشق بعد 13 سنة فراق. الله يعم الفرح والجمعة لكل عيلة سورية... الرحمة لروح أخي علي".يُذكر أن المصطفى فقد شقيقه الأصغر، علي، خلال الأحداث التي شهدتها سوريا، ما أضفى مزيدًا من التأثر على هذا اللقاء العائلي. تفاعل المتابعون مع هذه اللحظات المؤثرة، معبرين عن سعادتهم بلمّ الشمل وداعين بالرحمة للفقيد.