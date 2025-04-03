خطوبة نجم شهير من إحدى معجباته بعد علاقة حب استمرت 13 عاما

وتمت الخطوبة في حفل عائلي بسيط بمدينة تكيرداغ، حيث تقدم روملي رسميًا لطلب يدها.
وكشف الممثل عن تفاصيل قصة حبهما التي بدأت عندما كانت جيْدا إحدى معجباته، قبل أن يتبادلا الإعجاب ويبدآ علاقة طويلة. وأعلن أنه يخطط للاحتفال بزواجهما في صيف هذا العام.
View this post on Instagram
A post shared by Birsen Altuntaş (@1birsenaltuntas)
A post shared by Birsen Altuntaş (@1birsenaltuntas)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للممثلة البحرينية ايمان الحسيني، خلال أدائها في عرض مسرحية "صنع في الكويت".
فاجأت الممثلة السورية سلاف فواخرجي الجمهور برسالة شديدة اللهجة دافعت من خلالها عن السيدة الأولى لطيفة الدروبي زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع بعدما تعرضت لتعليقات مسيئة.
تصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من زفاف الممثل السوري مصطفى المصطفى الشهير بدور مزين في مسلسل باب الحارة وذلك بعد أيام من عودة عائلته إلى سوريا نتيجة الغياب القسري.