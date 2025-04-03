خطوبة نجم شهير من إحدى معجباته بعد علاقة حب استمرت 13 عاما

وتمت الخطوبة في حفل عائلي بسيط بمدينة تكيرداغ، حيث تقدم روملي رسميًا لطلب يدها.

وكشف الممثل عن تفاصيل قصة حبهما التي بدأت عندما كانت جيْدا إحدى معجباته، قبل أن يتبادلا الإعجاب ويبدآ علاقة طويلة. وأعلن أنه يخطط للاحتفال بزواجهما في صيف هذا العام.