هروب بيانكا سينسوري زوجة كانييه ويست والأخير يتعقب تحركاتها

وفي أغنيته التي تحمل اسم زوجته "بيانكا" من ألبومه الجديد "WW3"، كشف كانييه أن زوجته أصيبت بنوبة هلع نتيجة الكراهية البغيضة التي يبثها باستمرار عبر منصة "إكس"، حيث جاء في كلمات الأغنية: "حبيبتي هربت بعيدًا.. لكنها حاولت إدخالي إلى مصحة نفسية، لن أذهب إلى المستشفى لأنني لست مريضًا، أنا فقط لا أفهم الأمر".وأضاف: "إنها تعاني من نوبة هلع ولا تعجبها طريقة تغريداتي، سأبقى مستيقظًا طوال الليل حتى تعود بيانكا، لا أعرف حقًّا أين هي"وكشف كانييه أنه يتتبع بيانكا عبر تطبيق "مايباخ"، وبهذه الطريقة علم أنها تركته، كما انتقد كانييه عائلة زوجته، إذ ادّعى أنهم يحاولون حبسه، كما قارن علاقتهما بعلاقة شون "ديدي" كومز وكاسي فينتورا، التي اتهمها كانييه بابتزاز كومبز، بعد رفعها دعوى قضائية ضده عام 2023.وجاء في كلمات أغنية حول ذلك: "أعتقد أنا وأنت النسخة الجديدة من كاسي وديدي، أؤلف هذه الأغنية لبيانكا، وأشعر بروح دوندا"، في إشارة إلى والدته الراحلة التي توفيت عام 2007.واختتم مغني الراب أغنيته، قائلاً: "بيانكا، أريدكِ فقط أن تعودي، عودي إليّ، أعرف ما فعلته لإغضابكِ".