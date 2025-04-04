الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هروب بيانكا سينسوري زوجة كانييه ويست والأخير يتعقب تحركاتها
هروب بيانكا سينسوري زوجة كانييه ويست والأخير يتعقب تحركاتها
A-
A+

هروب بيانكا سينسوري زوجة كانييه ويست والأخير يتعقب تحركاتها

فن

2025-04-04 | 05:00
هروب بيانكا سينسوري زوجة كانييه ويست والأخير يتعقب تحركاتها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هروب بيانكا سينسوري زوجة كانييه ويست والأخير يتعقب تحركاتها

كشف نجم الراب الأمريكي كانييه ويست، أن زوجته المهندسة المعمارية الأسترالية بيانكا سينسوري انفصلت عنه بسبب تغريداته المزعجة التي أثارت غضب جمهوره.

وفي أغنيته التي تحمل اسم زوجته "بيانكا" من ألبومه الجديد "WW3"، كشف كانييه أن زوجته أصيبت بنوبة هلع نتيجة الكراهية البغيضة التي يبثها باستمرار عبر منصة "إكس"، حيث جاء في كلمات الأغنية: "حبيبتي هربت بعيدًا.. لكنها حاولت إدخالي إلى مصحة نفسية، لن أذهب إلى المستشفى لأنني لست مريضًا، أنا فقط لا أفهم الأمر".
وأضاف: "إنها تعاني من نوبة هلع ولا تعجبها طريقة تغريداتي، سأبقى مستيقظًا طوال الليل حتى تعود بيانكا، لا أعرف حقًّا أين هي"
وكشف كانييه أنه يتتبع بيانكا عبر تطبيق "مايباخ"، وبهذه الطريقة علم أنها تركته، كما انتقد كانييه عائلة زوجته، إذ ادّعى أنهم يحاولون حبسه، كما قارن علاقتهما بعلاقة شون "ديدي" كومز وكاسي فينتورا، التي اتهمها كانييه بابتزاز كومبز، بعد رفعها دعوى قضائية ضده عام 2023.
وجاء في كلمات أغنية حول ذلك: "أعتقد أنا وأنت النسخة الجديدة من كاسي وديدي، أؤلف هذه الأغنية لبيانكا، وأشعر بروح دوندا"، في إشارة إلى والدته الراحلة التي توفيت عام 2007.
واختتم مغني الراب أغنيته، قائلاً: "بيانكا، أريدكِ فقط أن تعودي، عودي إليّ، أعرف ما فعلته لإغضابكِ".

اقرأ ايضا في فن

نور علي بتعليق مؤثر بعد العدوان الإسرائيلي على درعا: سلام الله على اهلها
07:23

نور علي بتعليق مؤثر بعد العدوان الإسرائيلي على درعا: سلام الله على اهلها

أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا؛ وبعد ساعات من غارات طالت موقعاً ومطارين عسكريين في أنحاء أخرى من البلاد، أكد تلفزيون "شام" مقتل عدد من الشبّان خلال تصدّيهم للجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى توجه الدفاع المدني إلى منطقة الاشتباك لإخلاء الجرحى.

07:23

نور علي بتعليق مؤثر بعد العدوان الإسرائيلي على درعا: سلام الله على اهلها

أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا؛ وبعد ساعات من غارات طالت موقعاً ومطارين عسكريين في أنحاء أخرى من البلاد، أكد تلفزيون "شام" مقتل عدد من الشبّان خلال تصدّيهم للجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى توجه الدفاع المدني إلى منطقة الاشتباك لإخلاء الجرحى.

رحيل نجم بوليوود مانوج كومار والرئاسة الهندية تنعاه بكلمات مؤثرة
07:02

رحيل نجم بوليوود مانوج كومار والرئاسة الهندية تنعاه بكلمات مؤثرة

توفي الممثل الهندي المخضرم مانوج كومار عن عمر يناهز 87 عاماً، في مستشفى كوكيلابين ديروباي أمباني في مومباي، صبيحة اليوم 4 أبريل/نيسان الحالي.

07:02

رحيل نجم بوليوود مانوج كومار والرئاسة الهندية تنعاه بكلمات مؤثرة

توفي الممثل الهندي المخضرم مانوج كومار عن عمر يناهز 87 عاماً، في مستشفى كوكيلابين ديروباي أمباني في مومباي، صبيحة اليوم 4 أبريل/نيسان الحالي.

اصالة نصري توجه رسالة مؤثرة لـ محمد عبده بعد تألقه في ليلة "دايم السيف"
06:37

اصالة نصري توجه رسالة مؤثرة لـ محمد عبده بعد تألقه في ليلة "دايم السيف"

احيا الفنان السعودي محمد عبده حفلا ضخما على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" في جدة، احتفاءً بمسيرة الأمير الشاعر خالد الفيصل، الذي قدّم أعمالًا خالدة شكلت جزءًا من ذاكرة الأغنية العربية.

06:37

اصالة نصري توجه رسالة مؤثرة لـ محمد عبده بعد تألقه في ليلة "دايم السيف"

احيا الفنان السعودي محمد عبده حفلا ضخما على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" في جدة، احتفاءً بمسيرة الأمير الشاعر خالد الفيصل، الذي قدّم أعمالًا خالدة شكلت جزءًا من ذاكرة الأغنية العربية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025